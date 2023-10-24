Обработку рыбьей кожи в Хабаровском крае внесли в 100 этнокультурных достояний

Хабаровский край получил официальное свидетельство о включении нематериального культурного наследия "Технология обработки рыбьей кожи у коренных малочисленных народов Хабаровского края" в престижный проект "Антология народной культуры".
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