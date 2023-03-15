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Макс Ферстаппен: Близкая борьба не удивляет – сейчас все копируют машины друг друга

Макс Ферстаппен: Близкая борьба не удивляет – сейчас все копируют машины друг друга

Getty Images / Red Bull Content PoolДействующего чемпиона мира Формулы 1 Макса Ферстаппена не удивила близкая борьба во время первой квалификации сезона в Бахрейне с учётом того, что машины на стартовой решётке становятся всё более похожими.

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