Макс Ферстаппен: Близкая борьба не удивляет – сейчас все копируют машины друг друга

Getty Images / Red Bull Content PoolДействующего чемпиона мира Формулы 1 Макса Ферстаппена не удивила близкая борьба во время первой квалификации сезона в Бахрейне с учётом того, что машины на стартовой решётке становятся всё более похожими.
Getty Images / Red Bull Content PoolДействующего чемпиона мира Формулы 1 Макса Ферстаппена не удивила близкая борьба во время первой квалификации сезона в Бахрейне с учётом того, что машины на стартовой решётке становятся всё более похожими.
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