Молдова впервые примет участие в Международной туристической выставке FITUR 2024

С 24 по 28 января 2024 года Республика Молдова впервые примет участие со стендом страны в Международной туристической выставке FITUR 2024 (Мадрид, Испания), которая является глобальным местом встречи профессионалов туризма из Европы и Латинской Америки с участием 130 стран, сообщает Noi.