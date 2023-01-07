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СП: Ситников проинформировал, что ВС Украины теряют по батальону в неделю в Донбассе

СП: Ситников проинформировал, что ВС Украины теряют по батальону в неделю в Донбассе

Российское наступление на Бахмут (Артемовск) и Соледар активно развивается и это не может не разводить панику в рядах украинского командования, машины пропаганды непосредственно населения Украины, сообщает информационный портал "Свободная пресса".

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