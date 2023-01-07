Российское наступление на Бахмут (Артемовск) и Соледар активно развивается и это не может не разводить панику в рядах украинского командования, машины пропаганды непосредственно населения Украины, сообщает информационный портал "Свободная пресса".
Российское наступление на Бахмут (Артемовск) и Соледар активно развивается и это не может не разводить панику в рядах украинского командования, машины пропаганды непосредственно населения Украины, сообщает информационный портал "Свободная пресса".
Свежие комментарии