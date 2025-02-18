Рассказываем, кто в Бобруйском районе стал человеком года.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, активную общественную деятельность, личный вклад в развитие ветеранского движения представлена к присвоению почетного звания ´Человек года´ по итогам работы в 2024 году в номинации ´Общественно-политическая деятельность´ Евгения Довнар, председатель районной ветеранской организации.