Российский проект одержал победу в премии «Number One International Award DUBAI 2023» Мила Якобссон23 октября в Arjaan by Rotana, Dubai Media City прошла торжественная церемония международной премии «Number One International Award DUBAI 2023».
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