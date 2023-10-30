Андрей Осипов принял участие в парламентских слушаниях на тему развития МСП в Российской Федерации

23 октября уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов принял участие в парламентских слушаниях на тему «Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение».
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