Боллоев направил делегацию в Южную Осетию для участия в фестивале

Таймураз Боллоев, основатель компании "Балтика", отметил символическое значение осетинского пива. В Южной Осетии прошел праздник в честь независимости, куда компания направила свою делегацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Мы что, дебилы?"...
- Раненые бойцы не ...
- "Мы что, дебилы?"...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым