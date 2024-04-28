ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 635 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree
    Таких яжемать достаточно много.Бывшая одноклассн...
  • Майя Maja
    Пусть хочет. Лишь бы потом так же не расхотела тех, что есть обратно куда-то деть.. А то у таких психопаток мозги наб...Бывшая одноклассн...
  • Майя Maja
    Хорошая мысль. Если у подруги есть чего чинить!))- Твоя дочь хоть ...

Жена попыталась тайно вернуть моего пса заводчице, не зная, что та – моя любовница

Жена попыталась тайно вернуть моего пса заводчице, не зная, что та – моя любовница

Жизнь иногда создаёт такие детективные истории, что диву даёшься. Я совсем недавно дошёл до того уровня в жизни, когда уже можно было реализовать любую детскую мечту, потому что позволяли средства и отдельная от родителей жилплощадь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элина Морозова
Оба они манипуляторы.
Ответить
14 час.
Вера Федорова
Вот мне интересно, чтобы разойтись, нужно было обоим вываляться в грязи: в изменах, лжи и предательстве? А без этого было никак ?
Ответить
13 час.
Майя Maja
Какая банальщина. Даже скучно... А пёс и правда умнейшей породы. Только мало живут. Как у всех догов страдают суставы, щитовидка, сердечно-сосудистая система да и аллергики они частенько (кожные заболевания). Слух.  В России обучение аргентинского дога кинологическим дисциплинам, включающим защитный раздел, не разрешено по нормативам, которые устанавливает Российская кинологическая федерация.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх