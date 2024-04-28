Жизнь иногда создаёт такие детективные истории, что диву даёшься. Я совсем недавно дошёл до того уровня в жизни, когда уже можно было реализовать любую детскую мечту, потому что позволяли средства и отдельная от родителей жилплощадь.
Жена попыталась тайно вернуть моего пса заводчице, не зная, что та – моя любовница
Комментарии
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Элина Морозова
Оба они манипуляторы.
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14 час.
Вера Федорова
Вот мне интересно, чтобы разойтись, нужно было обоим вываляться в грязи: в изменах, лжи и предательстве? А без этого было никак ?
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13 час.
Майя Maja
Какая банальщина. Даже скучно... А пёс и правда умнейшей породы. Только мало живут. Как у всех догов страдают суставы, щитовидка, сердечно-сосудистая система да и аллергики они частенько (кожные заболевания). Слух. В России обучение аргентинского дога кинологическим дисциплинам, включающим защитный раздел, не разрешено по нормативам, которые устанавливает Российская кинологическая федерация.
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8 час.
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