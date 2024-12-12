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Подносова назвала совместную работу судей СНГ механизмом улучшения качества правосудия

Подносова назвала совместную работу судей СНГ механизмом улучшения качества правосудия

МОСКВА, 12 декабря, ФедералПресс. Расширенные полномочия Совета председателей верховных судов стран СНГ и его практическая направленность станут важными факторами для улучшения национальных судебных систем, выработке согласованных подходов в решении вопросов гармонизации законодательства и судебной практики по его применению.

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