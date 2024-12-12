Подносова назвала совместную работу судей СНГ механизмом улучшения качества правосудия

МОСКВА, 12 декабря, ФедералПресс. Расширенные полномочия Совета председателей верховных судов стран СНГ и его практическая направленность станут важными факторами для улучшения национальных судебных систем, выработке согласованных подходов в решении вопросов гармонизации законодательства и судебной практики по его применению.
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