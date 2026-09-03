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Регионы России

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Ассоциация Финтех: 96% лидеров рынка используют ИИ в разработке ПО в России

Ассоциация Финтех: 96% лидеров рынка используют ИИ в разработке ПО в России

Ассоциация Финтех (АФТ) провела опрос среди участников — лидеров российского финтех-рынка, результаты которого включены в исследование «ИИ-трансформация разработки».

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