Бывший заместитель главы Минобороны был отправлен в тюрьму по делу о коррупции

Дмитрий Булгаков, бывший заместитель министра обороны России, который был арестован по подозрению в коррупции, обратился в суд с просьбой избрать для него менее строгую меру пресечения вместо содержания под стражей.
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