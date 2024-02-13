Роман Ротенберг: «ИИХФ управляют финны – знаем их отношение к нашему хоккею и стране. Они боятся нас. Боятся проиграть. Делают все, чтобы сильная команда не участвовала»

– На днях ИИХФ продлило на год отстранение российских и белорусских хоккеистов. Как вы относитесь к этому? Насколько это несправедливо? – Есть политика, есть определенные обстоятельства, на которые мы не можем повлиять.
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