The Guardian: Япония потребовала исправить карту мира Equal Earth из-за Курил

Новая карта мира в реальном масштабе, одобренная Генассамблеей ООН, не устроила Японию. На ней Курильские острова признаны территорией России, сообщила газета The Guardian .
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