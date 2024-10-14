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Лука Модрич: планы продолжить карьеру в «Реале» до ЧМ 2026 года

Лука Модрич: планы продолжить карьеру в «Реале» до ЧМ 2026 года

39-летний полузащитник «Реала» Лука Модрич не планирует завершать карьеру. Хорват нацелен продлить контракт с клубом до 2025 года и рассматривает возможность выступления на ЧМ 2026.

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