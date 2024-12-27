Россияне высказались о доверии Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78 процентов опрошенных россиян. О доверии к главе государства жители страны высказались в опросе «Фонда "Общественное мнение"» (ФОМ), данные опубликованы на сайте организации.
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