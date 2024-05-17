Средства ПВО РФ уничтожили "Точку-У" в небе над Белгородской областью

Украинская армия атаковала российские регионы. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России поразили оперативно-тактическую ракету "Точка-У" в небе над Белгородской областью и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью, которые были запущены Вооруженными силами Украины.