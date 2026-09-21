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Царьград

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Петербург закупит техсоль от гололеда на 220,7 млн рублей

Петербург закупит техсоль от гололеда на 220,7 млн рублей

Комитет по государственному заказу Петербурга объявил закупку технической соли для обработки дорог от гололеда предстоящей зимой с начальной ценой контракта 220,75 млн рублей.

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