В Токмаке от удара HIMARS погибли наши врачи в госпитале: в Крынках остается около 400 боевиков ВСУ

В ходе ночной атаки "Гераней" и систем ракетного вооружения цели в Староконстантинове (аэродром), Вознесенске, Виннице, Белой Церкви, Канатово, Запорожье, а также в Днепропетровской области были поражены.
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