ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Артем
    "вместе с бойцам 10-й танковый полк 1-го АК 8-й" Каг песать так можна? Наборщик страдает, редактор отсутствует? Военн...Мощный прорыв на ...
  • Артем
    Пентагон задолжал дочерней компании. Вы можете предоставить, чтобы головная компания могла иметь долг перед дочерней?...ВСУ остались без ...
  • Андрей К
    А как долго МО собирается только отражать наступление???Резкое обострение...

В Токмаке от удара HIMARS погибли наши врачи в госпитале: в Крынках остается около 400 боевиков ВСУ

В Токмаке от удара HIMARS погибли наши врачи в госпитале: в Крынках остается около 400 боевиков ВСУ

В ходе ночной атаки "Гераней" и систем ракетного вооружения цели в Староконстантинове (аэродром), Вознесенске, Виннице, Белой Церкви, Канатово, Запорожье, а также в Днепропетровской области были поражены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх