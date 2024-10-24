До конца года планируются пуски как минимум шести ракет-носителей «Союз»

По меньшей мере шесть ракет-носителей «Союз-2.1» должны быть запущены в этом году, чтобы достигнуть цели в две тысячи пусков ракет семейства Р-7, озвученной генеральным директором «Ракетно-космического центра „Прогресс“ (РКЦ, входит в Роскосмос) Дмитрием Барановым.