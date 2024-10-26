В США назвали утешительным призом новый пакет помощи Украине

МОСКВА, 26 октября, ФедералПресс. США выделили новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов, чтобы продлить поддержку режима Владимира Зеленского, заявил экс-советник американского министра обороны Дуглас Макгрегор.
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