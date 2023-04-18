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Генпрокуратура признала экологический фонд Bellona* нежелательной организацией

Генпрокуратура признала экологический фонд Bellona* нежелательной организацией

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной экологической организации Bellona*, штаб-квартира которой находится в Норвегии.

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