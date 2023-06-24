Спички - не игрушка

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Обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам России

Сегодня утром президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России в связи с ситуацией, сложившейся вокруг частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

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