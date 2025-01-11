100 лучших песен 2024 года - 4

Если вы надеялись, что поп- безумие года замедлится и начнет обретать смысл, вы ошибаетесь, никогда еще не было такого поп-года, каким был 2024-й, такого горячего и некрасивого бардака, это был год, когда происходили ранее невообразимые вещи.