Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пленный ВСУ рассказал, что их подразделение по утрам читало «Молитву националиста»

Пленный ВСУ рассказал, что их подразделение по утрам читало «Молитву националиста»

Попавший в плен к российским военнослужащим украинский боевик - Антон, главный сержант, рассказал, придерживались ли в его подразделении идеологии батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

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