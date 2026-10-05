Путин вручил часы участнику выставки на полигоне Чебаркульский

Президент России Владимир Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области, где наблюдал за учениями «Центр-2026» и осмотрел выставку вооружения, а после вручил одному из участников экспозиции часы со словами «На память.
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