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Китай готовит уникальный космический эксперимент

Китай готовит уникальный космический эксперимент

Китай готовится к одному из самых амбициозных экспериментов в истории современной космонавтики — проверке технологии, которая в будущем может стать частью глобальной системы защиты Земли от опасных астероидов.

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