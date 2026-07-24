Китай готовит уникальный космический эксперимент

Китай готовится к одному из самых амбициозных экспериментов в истории современной космонавтики — проверке технологии, которая в будущем может стать частью глобальной системы защиты Земли от опасных астероидов.
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