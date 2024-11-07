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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пиняев о переходе в Европу: «Поеду в клуб, который будет видеть во мне проект. Желательно, чтобы команда играла в атакующий футбол – сидеть в «автобусе» не готов»

– Ты часто рассуждаешь о своем возможном трансфере в Европу. Алексей Миранчук недавно призвал наших футболистов хвататься за любые варианты в европейских чемпионатах, а не ждать топ-клубы.

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