Нижегородская область выпустит троллейбус с большим запасом хода к 2026

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о планах выпустить в декабре 2026 года головной образец троллейбуса с увеличенным запасом автономного хода, а региональное правительство готовит контракт на поставку 60 таких машин.
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