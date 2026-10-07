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Царьград

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Нижегородская область выпустит троллейбус с большим запасом хода к 2026

Нижегородская область выпустит троллейбус с большим запасом хода к 2026

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о планах выпустить в декабре 2026 года головной образец троллейбуса с увеличенным запасом автономного хода, а региональное правительство готовит контракт на поставку 60 таких машин.

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