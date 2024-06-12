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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Газзаев возглавил «Родину» из Первой лиги

Об этом объявила пресс-служба московского клуба. «Российский специалист значительную часть карьеру провел в Казахстане в командах «Тобол» и «Актобе», где становился призером чемпионата страны, финалистом Кубка и участником еврокубков.

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