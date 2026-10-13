Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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FT: дефицит серы грозит мировым ростом цен на продовольствие

FT: дефицит серы грозит мировым ростом цен на продовольствие

Обострение борьбы между производителями удобрений и горнодобывающими компаниями за дефицитные запасы промышленной серы может обернуться ростом цен на продовольствие во всем мире.

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