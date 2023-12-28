"Её место в монастыре", - вскричал король

Принцесса пришла с севера, и она была прекрасна. Высокая, стройная, зеленоглазая 18-летняя красавица с идеальными чертами лица, роскошной фигурой и яркими ярко-рыжими волосами, заплетенными в густые косы.
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