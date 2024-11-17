Ассистент Евсеева прокомментировал нападение на сотрудников «Ленинградца»

Александра Шмарко, ассистента главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева, дал короткий комментарий послеАлександра Шмарко, ассистента главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева, дал короткий комментарий после нападения в Астрахани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии