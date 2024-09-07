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Новый глава МИД Украины силён своей особенной наглостью

Новый глава МИД Украины силён своей особенной наглостью

  Смена министра иностранных дел понадобилась киевскому режиму для нескольких целей, среди которых – укрепление личной власти Владимира Зеленского и необходимость более агрессивного лоббирования военных поставок для Украины.

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