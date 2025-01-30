Врач назвал симптомы хордомы

Хордомой называется вид злокачественной опухоли, которая возникает рядом с позвоночником. Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал «Известиям» 31 января, как она проявляется, по каким симптомам можно ее заподозрить.