Врач назвал симптомы хордомы

Хордомой называется вид злокачественной опухоли, которая возникает рядом с позвоночником. Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал «Известиям» 31 января, как она проявляется, по каким симптомам можно ее заподозрить.
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