Политика как он...
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Политика как она есть

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В Грузии отменили концерт Кристины Орбакайте

В Грузии отменили концерт Кристины Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте сообщила об отмене концерта в Грузии, запланированного на 7 августа. Об этом она объявила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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