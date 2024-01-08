ЦАХАЛ ликвидировал командира подразделения "Хезболлы" в Ливане

Global Look Press/IMAGO/Mahmoud Ajjour Под обстрелом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) территории Ливана погиб высокопоставленный командир, заместитель начальника подразделения "Радван" ливанской шиитской организации "Хезболла" Виссам аль-Тавиль.
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