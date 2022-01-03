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Политолог Юрий Почта назвал «словесными упражнениями» обещание Байдена Зеленскому «решительно ответить» на действия России

Политолог Юрий Почта назвал «словесными упражнениями» обещание Байдена Зеленскому «решительно ответить» на действия России

За обещанием Джо Байдена Владимиру Зеленскому «решительно ответить» России при условии ее вторжения на территорию Украины не стоит ничего.

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