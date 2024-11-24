5 секунд до 100 км/ч при массе 5 тонн – это ЗИЛ!

Пятитонный тягач ЗИЛ‑4421СЕ мог разгоняться до сотни всего за 5 секунд. Такую динамику показывал автомобиль, построенный для международных гонок грузовиков заводской командой московского автозавода в 90‑х годах прошлого века.
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