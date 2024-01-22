В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки об армии

О том, что правительственная комиссия по законопроектной работе одобрила проект официального отзыва на инициативу о конфискации имущества у осужденных за фейки об армии и публичные призывы к дезертирству, RTVI узнал еще 15 января.
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