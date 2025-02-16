Песков: Путин видел гримасы Зеленского на саммите "нормандской четверки"

TASS/EPA/LUDOVIC MARIN Президент России Владимир Путин видел записи, запечатлевшие кривляния главы Украины Владимира Зеленского, полномочия которого истекли в мае 2024 года, на пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверке" в Париже в 2019 году.