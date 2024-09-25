Ученые убедились в существовании кумовства в семейных компаниях

Многие компании в мире когда-то начинались с небольшого семейного бизнеса. Со временем и по мере увеличения масштабов его собственники могут отстраняться от непосредственного управления, привлекая наемного генерального директора.
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