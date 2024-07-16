МВД раскрыло статистику выдворения мигрантов из России

НП

Наталья Павлова

Ну, статистику по выдворенным мигрантам дали... А где статистика по въехавшим? И тогда увидим, что количество въехавших в Россию значительно превосходит количество выехавших? И по преступлениям, совершаемых мигрантами: а у Бастрыкина за 4 месяца 2024 года совершенно иная статистика. «За 4 месяца 2024 года мигрантами совершено 14 070 преступлений. Более 3000 преступлений в сфере оборота наркотиков. На 40% увеличилось число изнасилований, на 13% возросло количество тяжких деяний. Более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории РФ. Несовершеннолетними мигрантами совершено на 70% больше, чем в АППГ». Количество тяжких преступления совершаемых мигрантами растет на протяжении многих лет, несмотря на редкое снижение общей преступности. Цифры чудовищные, на самом деле. Напомним, что за прошлой год зафиксировано чуть меньше 10000 наркопреступлений, а тут за 4 месяца уже больше 3000. И почему-то Бастрыкину верится больше, чем этой генеральше Ирине Волк.