Убийца не дворецкий: 5 книг для тех, кто устал угадывать концовки

"Шампанское было лишним", Наталья АндрееваАвтор платформы для digital-авторов Литрес Самиздат Наталья Андреева написала свой первый роман в 1990-е годы – в это нелёгкое десятилетие творчество стало для неё воплотить в художественной форме происходящее вокруг.