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Боец Тращ: ВСУ засыпают минами все подходы к опорным пунктам

Боец Тращ: ВСУ засыпают минами все подходы к опорным пунктам

Российские военные незаметно преодолели девять километров ради взятия опорного пункта ВСУ. Об этом ТАСС рассказал штурмовик группировки войск «Днепр» с позывным Тращ.

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