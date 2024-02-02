Почему Исаак Ньютон предсказал, что конец света наступит в 2060 году?

Из-за того, насколько Исаак Ньютон был хорош в физике и математике, мы крайне редко вспоминаем тот случай, когда он угрожал сжечь дом своей матери, или не менее странный случай, когда он воткнул несколько иголок в собственные глазные яблоки, чтобы посмотреть, что произойдет.