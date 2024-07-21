Володин заявил о бегстве Байдена от созданных им во всем мире проблем

Президент США Джо Байден, создавший множество проблем на международной арене и внутри своей страны, сейчас осознает грядущее поражение на предстоящих президентских выборах и поэтому решает отказаться от участия в гонке.
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