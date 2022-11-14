135 человек нарушили пограничное и миграционное законодательство Молдовы

В период 7-13 ноября 2022 года на «зеленой границе» и в пунктах пересечения границы было зарегистрировано 121 событие и составлены протоколы в отношении 135 человек за нарушение пограничного и миграционного законодательства Республики Молдова.
В период 7-13 ноября 2022 года на «зеленой границе» и в пунктах пересечения границы было зарегистрировано 121 событие и составлены протоколы в отношении 135 человек за нарушение пограничного и миграционного законодательства Республики Молдова.
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