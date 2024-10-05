Путин поздравил симфонический оркестр кинематографии со 100-летием

РИА Новости/Владимир Вяткин Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российского государственного симфонического оркестра кинематографии со 100-летним юбилеем, данная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.
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