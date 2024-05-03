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Эрик тен Хаг: «МЮ» – самый большой или второй-третий клуб мира, может быть. Но нужно смириться, что в последние 10 лет приходят таланты, а не игроки, которые уже зарекомендовали себя»

«В этом клубе должны быть только выдающиеся игроки, потому что ожидания очень высоки. «Манчестер Юнайтед» – самый большой или, может быть, второй или третий по величине клуб в мире, с самой крупной фанбазой, поэтому ожидания всегда будут высоки.

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